Lancement de l’appel à projet pour la 4ème édition du Forum de Paris sur la Paix

Pour sa 4e année consécutive, du 11 au 13 novembre 2021, le Forum de Paris sur la Paix présidé par Pascal Lamy lance dès ce 26 mars un appel à candidature pour des projets qui répondent à des défis d’ordre mondial. Cette édition qui prendra fin le 9 mai 2021, s’intéresse particulièrement au vaccin anti-covid-19 et aux changements climatiques dans le monde.

Le Forum de Paris sur la paix est cet événement international qui porte sur les questions de gouvernance mondiale et de multilatéralisme. Organisé chaque année depuis le 09 mars 2018 en France, à Paris, son président Pascal Lamy et l’équipe dont il a la gestion ont retenu comme thème le déficit vaccinal et l’action climatique.

Pour cette année, en partenariat avec Project Syndicate, le forum compte particulièrement faire avancer le débat autour des questions sur la création d’un nouveau consensus pour le monde post-Covid-19. À cet effet, les candidatures sont ouvertes aux pays membres.

Le Forum qui rassemble des chefs d’État et de gouvernement, des représentants internationaux et locaux, d’organisations internationales et des acteurs de la société civile (organisations non gouvernementales, sociétés privées, syndicats, think tanks, experts, journalistes, médias entres autres) appel les potentiels candidats à se faire enregistrer et créer un compte à partir du lien ci-dessous.

https://parispeaceforum.org/fr/appel-a-projets/