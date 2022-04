Lancement de l’appel à candidature pour le Fespaco 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué diffusé sur son site que le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a fait l’annonce. En prélude à la 28ème édition qui aura lieu du 25 février au 4 mars 2023, les organisateurs de ce grand rendez-vous du cinéma ont invité les réalisateurs à soumettre leurs œuvres.

La direction générale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), a annoncé, dans une note datant du jeudi 31 mars 2022, l’ouverture des inscriptions pour la sélection officielle des films, dans le cadre de la 28ème édition prévue pour se tenir du 25 février au 04 mars 2023. Les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel pourront s’inscrire pour cette compétition, durant la période du 31 Mars au 31 Octobre 2022.

Lors de l’édition 2021 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, au Burkina Faso, la série gabonaise « Mami Wata et le mystère d’iveza » avait été primée. En effet, la réalisatrice gabonaise Samantha Biffot s’était hissée à la deuxième place du podium pour le prix de la meilleure série. Une victoire qui devrait motiver les réalisateurs locaux à concourir en espérant atteindre les plus hautes marches du podium.

