Lancement de la 46ème édition du Prix Roi Fayçal 2024

C’est par le biais d’un communiqué de l’Union des agences de presse de l’Organisation des coopérations islamiques (UNA-OCI) que le secrétaire général de la Fondation du Roi Fayçal (KFP), Dr Abdulaziz Alsebail a annoncé le lancement de l’appel à candidature pour le prix éponyme. Un prix qui met en valeur des personnalités et des institutions du monde entier, ayant contribué à l’avancement du genre humain et en particulier du monde musulman.

En effet, ce prestigieux Prix international est réparti en plusieurs catégories avec des thèmes spécifiques notamment le prix des études islamiques « les systèmes islamiques et leurs applications modernes » , le prix de la langue et la littérature arabe « les efforts des institutions non arabes dans la promotion de la langue arabe », le prix de médecine qui lui sera articulé autour du « Traitement des handicaps périphériques ».



Le prix scientifique quant à lui s’articulera autour de « La biologie » aussi le prix de mérite pour le service de l’islam sera octroyé à une personnalité qui a joué un rôle de premier plan au service de l’Islam et des Musulmans, intellectuellement, scientifiquement et socialement, à travers divers travaux, activités, programmes et projets qui ont eu un impact positif sur ladite communauté.

A noter que les candidatures peuvent être soumises par des institutions, des centres scientifiques et des universités et qu’elles resteront ouvertes jusqu’au mois de mars 2023. Selon les organisateurs, elles peuvent être envoyées par la poste, par courrier électronique ou à travers le portail officiel du prix Roi Fayçal : www.kingfaisalprize.org/nomination.