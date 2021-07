L’An un d’Ossouka Raponda à la Primature: Mays Mouissi et Harold Leckat dressent son bilan

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 16 juillet 2021 marque le premier anniversaire de l’arrivée à la tête du gouvernement de Rose Christiane Ossouka Raponda. Un événement important et qui ne devrait pas passer inaperçu puisqu’il coïncide avec la publication par l’analyste économique Mays Mouissi et le directeur de publication de Gabon Media Time Harold Leckat d’un rapport dressant le bilan des engagements pris par cette dernière devant la représentation nationale pour améliorer le quotidien de ses concitoyens mais surtout relancer l’économie durement éprouvée par la crise sanitaire liée au covid-19.

Si depuis des décennies, les gouvernements qui se sont succédés ont souvent esquivé l’obligation de reddition des comptes durant leur passage, ce rapport fruit d’un travail citoyen minutieux aura le mérite de faire le point sur l’avancement des différents projets menées par l’équipe Ossouka Raponda au cours des 12 derniers mois. Ainsi, ce sont 45 engagements pris par l’actuel premier ministre devant l’Assemblée nationale lors de son discours de politique générale qui ont été passés en revue.

Ce bilan elaboré par Mays Mouissi et Harold Leckat évalue l’avancée de la mise en oeuvre des engagements pris par le chef du gouvernement notamment dans les domaines de la santé, la recherche scientifique, l’enseignement supérieur, l’énergie et les ressources hydrauliques, l’habitat et le logement, la pêche et l’élevage, la promotion des investissements, l’économie numérique, le tourisme, les mines et l’industries, l’economie et finances, la justice, les travaux publics, la culture, jeunesse et sports.

Un travail d’envergure dont le résultat est sans appel. « Après 365 jours passés à la Primature, seulement 3 promesses (7%) faites à la nation par Rose Christiane Ossouka Raponda ont été intégralement réalisées, 17 promesses (38%) peuvent être considérées comme en cours de réalisation et 25 promesses (55%) ne sont pas réalisées ou sont considérées comme telles », a-t-on pu lire dans le résumé exécutif de cette analyse sociopolitique et économique.

Il faut souligner que pour arriver à ce résultat, les auteurs ont évalué, secteur par secteur, engagement par engagement, le niveau de réalisation des promesses faites par Rose Christiane Ossouka Raponda lors de sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale le 04 septembre 2020. Des équipes de jeunes bénévoles ont également été déployées sur les sites des différents projets du gouvernement à Libreville et à l’intérieur du pays pour en mesurer l’avancement. Ainsi, l’ensemble des données collectées et analysées démontrent inéluctablement qu’en un an de magistère, le chef du gouvernement n’aura réalisé que 3 de ses promesses sur 45 formulées.

A noter qu’une copie du rapport bilan de l’action du gouvernement Ossouka Raponda lui a été adressé à elle ainsi qu’au Président de la République et aux présidents des deux chambres du parlement.

Téléchargez le rapport : 45 engagements, 3 réalisations – Bilan d’Ossouka Raponda à la Primature