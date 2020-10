Lambert Noël Matha: «le paiement de la dîme se fera par monnaie électronique»

C’est durant la conférence de presse du gouvernement de ce vendredi 16 octobre 2020 sur la Phase 2 d’allègement des mesures restrictives liées à la pandémie de la Covid-19 que le ministre d’État, ministre de l’intérieur a décliné le protocole de fonctionnement des lieux de culte dès leur réouverture prochaine. En effet, Lambert Noël Matha a annoncé que le paiement de la dîme se fera désormais par monnaie électronique.

C’est dans l’optique de lutter contre la propagation du coronavirus que le gouvernement a réaffirmé ce jour, à l’occasion de la conférence de presse du gouvernement de ce vendredi 16 octobre 2020 sur la Phase 2 d’allègement des mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19, que les paiements en espèce seront interdits au sein des églises. À ce propos, Lambert Noël Matha a affirmé que « le paiement de la dîme se fera par monnaie électronique », a indiqué le ministre d’État, ministre de l’intérieur devant la presse nationale et internationale.

Il s’agit d’une décision qui devrait contenter les chefs religieux qui pour la plupart avaient déjà amorcé le pas vers ce mode de paiement. Il ne restera plus aux chrétiens de s’y soumettre en garnissant leurs portefeuilles électroniques , Airtel Money et Mobiicash , pour remplir leur engagement envers « la maison du seigneur ». Toutefois, plusieurs personnes continuent de s’interroger si les églises ne devraient pas surseoir le paiement de ces dîmes et autres offrandes et de laisser les ménages se refaire une santé financière avant d’envisager une telle procédure?