L’ambassade de France annonce un dispositif sécuritaire et sanitaire pour la reprise des vols Air France

C’est par le biais d’un communiqué de l’ambassade de France au Gabon parvenu à la rédaction de Gabon Media Time et daté du 18 juin 2020 que la représentation diplomatique a annoncé le nouveau dispositif sécuritaire et sanitaire applicable lors des embarcations via Air France. Il s’agit entre autres du port obligatoire du masque pour tout passager à partir de 11 ans ainsi que la présentation d’une attestation de déplacement international dérogatoire vers la France métropolitaine assortie d’une déclaration sur l’honneur attestant ne pas présenter de symptômes de la covid-19.

Face à à la recrudescence de cas Covid-19 positifs, l’ambassade de France au Gabon a décidé de prendre le taureau par les cornes. Pour ce faire, elle a informé les usagers d’Air France du mécanisme sécuritaire en vigueur. « En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, le port du masque est obligatoire pour tout passager à partir de 11 ans »,précise le communiqué.

Par ailleurs, tout passager devra présenter des documents administratifs avant tout embarquement. Il s’agit notamment d’une attestation de déplacement international dérogatoire vers la France métropolitaine et d’une déclaration sur l’honneur attestant ne pas présenter de symptômes de la covid-19.

Ces conditions cumulatives à l’embarcation par Air France sont accessibles en téléchargement libre. « Ces documents sont téléchargeables sur le site du ministère de l’intérieur ou ci-après », a conclu l’ambassade de France. Reste désormais aux usagers de s’approprier ces nouvelles règles opportunes compte tenu du contexte de crise sanitaire.