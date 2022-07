Lambaréné: un jeune homme poignarde à mort un ancien détenu venu se venger d’un «manque de respect»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Une nouvelle agression au couteau s’est soldée par une perte en vie humaine le samedi 25 juin dernier au quartier Paillote dans le 2ème arrondissement de la ville de Lambaréné, la capitale provinciale du Moyen-Ogooué. Steeve Komba Domba, un compatriote, la vingtaine révolue a mortellement poignardé Satia Assemba, son ancien compagnon tout juste sorti juste de Gros Bouquet, la prison centrale de Libreville, rapporte Top Infos Gabon. Un drame consécutif à une ancienne dispute et pour laquelle le présumé meurtrier se serait défendu face à la victime et ses amis venus se venger d’un « manque de respect ».

Les faits se sont déroulés le samedi 25 juin dernier au quartier Paillotte dans le 2ème arrondissement de Lambaréné. Ce jour-là, après la proclamation des résultats du Bac session 2022, Steeve Komba Domba et un de ses oncles auraient décidé de célébrer la réussite de certains proches dans un débit de boissons. Ils se seraient rendus dans un troquet où ils auraient été interpellés par Satia Assemba, sorti à peine de prison.

Satia Assemba aurait rappelé à Steeve Komba Domba, son ancien camarade une chamaillerie au cours de laquelle ce dernier aurait manqué de respect au grand frère de l’ancien détenu. « Il m’a dit tu te rappelles il y a un an avant que je ne parte en prison tu avais manqué de respect à mon grand frère. Je suis venu le venger. Il m’a aussitôt attrapé la chemise et m’a giflé. Mon oncle s’est agenouillé pour lui demander pardon afin qu’il arrête. Il n’a pas écouté mon oncle. Il a poussé mon oncle et a cassé la bouteille avant de me pousser au sol. J’ai réussi à mettre la main pour me débarrasser de la prise. La bouteille m’a touché et je me suis blessé. Les gens nous ont séparés. On m’a emmené à la maison. Mais lui et ses amis m’ont suivi en promettant de me tuer », a déclaré le présumé meurtrier qui va par la suite se cacher sous instructions des siens.

Satia et ses amis, déterminés à en découdre avec Steeve Komba Domba, s’en seraient violemment pris aux proches de ce dernier qui suivaient pendant ce temps là scène depuis sa cachette. « Ils avaient des objets. Ma sœur est allée vers eux pour tenter de les calmer. Ils l’ont poussée en voulant lui taper le Chevron. Je suis sorti pour qu’ils ne lui fassent pas de mal. ils m’ont tapé le chevron au niveau des côtes. En fuyant ils m’ont poursuivi. C’est ainsi que je suis rentré à la cuisine, j’ai pris le couteau. Je l’ai enfoncé à Satia Assemba », a raconté Steeve Komba Domba.

Informés, les services judiciaires de la ville de Lambaréné ont procédé à l’arrestation de Steeve Komba Domba. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire. Pour l’heure, l’interpellé a été placé en détention préventive à la maison d’arrêt locale en attendant d’être fixé sur son sort.

