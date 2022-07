Lambaréné: un incendie ravage plusieurs magasins au quartier Matériaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le déplorable bilan établi à l’issue de l’incendie d’une rare violence survenu le mercredi 13 juillet dernier au quartier Matériaux dans le 1er arrondissement de Lambaréné. En effet, plusieurs structures d’opérateurs économiques et des domiciles sont partis en fumée causant ainsi la perte de tout objet matériel dans le feu dont l’origine est pour l’heure inconnue.

Les populations du quartier Matériaux et ses environs dans le 1er arrondissement de Lambaréné, ont été les témoins impuissants d’un incendie le mercredi 13 juillet dernier. Selon le récit de plusieurs sources concordantes, les flammes dont l’origine est inconnue pour l’heure seraient parties d’une des maisons avant de se propager à d’autres. Pendant que certains étaient dans leurs domiciles, c’est un jeune homme qui aurait donné l’alerte au feu, permettant ainsi aux occupants de sortir.

Le feu aurait consumé des maisons ainsi que des bâtiments abritant des locaux de plusieurs opérateurs économiques. L’intensité des flammes sera telle que malgré leurs efforts, les riverains n’ont pu intervenir à temps pour tenter de les arrêter. Résultat des courses, une énorme perte de matériel de la part de toutes ces familles qui n’ont rien pu sauver. Bien qu’aucune perte en vie humaine n’ait été enregistrée, plusieurs familles dorment désormais à la belle étoile.

Un énième sinistre aux conséquences irrémédiables qui remet en surface l’impérieuse nécessité de mettre en place des unités d’intervention rapide des sapeurs pompiers. Les nouvelles faisant état de pertes matérielles à l’intérieur du pays dues à des incidents sont légion. Des sinistres aux conséquences irrémédiables qui remettent au goût du jour l’impérieuse nécessité de mettre en place des unités d’intervention rapide des sapeurs-pompiers à l’intérieur du pays qui se retrouvent livrés à eux-mêmes.

Car, faut-il le rappeler, outre le « Grand Libreville », les autres localités du pays sont dépourvues de sites de proximité pouvant permettre une prise en charge effective des sinistres dans chacun des arrondissements et villes. Pour l’heure, les populations doivent se contenter de la solidarité entre voisins et ont recours à des moyens précaires afin d’arrêter les incendies et éviter ainsi d’énormes pertes en matériel mais aussi en vies humaines.

