Lambaréné: un adolescent de 10 ans sème la terreur à Benguie 4

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les populations de Benguie 4, un village situé à quelques encablures de la ville de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué, sont depuis plusieurs semaines les témoins impuissants d’actes inciviques perpétrés par un individu. Selon notre confrère Top Infos Gabon, il s’agirait d’un jeune homme âgé de 10 ans devenu expert dans le cambriolage. Le mineur sème la terreur et a récemment été pris la main dans le sac par les riverains.

Des propos recueillis auprès des riverains, le jeune délinquant cible ses victimes et opère à toute heure et à visage découvert. Les premiers actes de violence ont été signalés depuis plusieurs semaines au grand dam des riverains qui ne savent plus à quel saint se vouer. Son dernier forfait remonte au samedi 11 juin dernier. Le jeune homme a été pris la main dans le sac, dans un domicile privé appartenant à une femme de 89 ans.

Le jeune garçon de 10 ans qui n’était pas à son premier coup aurait décidé de s’introduire dans l’un des domiciles du village. Il serait passé par le plafond. Malheureusement pour ce dernier, il sera surpris par la propriétaire de la maison qui aurait lancé l’alerte au voisinage. Interrogé, le cambrioleur aurait avoué avoir plusieurs fois emporté de l’argent et de la nourriture.

Bien qu’ayant bénéficié de la clémence de la victime qui n’a pas souhaité engager de poursuites judiciaires, les riverains ont tout de même fustigé l’attitude du jeune délinquant. Une situation qui laisserait ce dernier continuer à exercer en toute impunité. Ce que les populations ne comprennent pas. Gageons que l’affaire sera véritablement prise en charge par les anciens de la localité afin que le garçon soit recadré pour le plus grand bien des populations de Benguie.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris