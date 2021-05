Lambaréné: risque d’écroulement au pont d’Isaac

Construit dans le cadre de la coopération hollando-gabonaise et livré en 1975, le pont de Lambaréné qui permet de regagner le deuxième arrondissement de cette commune est désormais un danger permanent pour les populations. Et pour cause, les années et le courant sur le fleuve Ogooué ont vite fait de dégrader les pilonnes qui soutiennent cette infrastructure au grand dam des populations qui craignent que le pire arrive du jour au lendemain.

Doit-on attendre un drame pour que le gouvernement se penche sur la détérioration de ce pont emprunté par des milliers de Gabonais? C’est la question qui taraude les esprits dans le chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. Une question pour le moins légitime au vu de l’état de dégradation de ce pont qui est en grande souffrance et nécessite des travaux de réhabilitation.

Il faut dire que la ville du Grand Blanc qui compte à elle seule deux ponts, dont celui d’Isaac, est aujourd’hui un danger pour les usagers suite à sa dégradation. Une détérioration qui serait dû à la vétusté de cet ouvrage mais aussi aux impacts causés par les bateaux qui convoient les radeaux de bois sur ses pylônes. A ces incidents s’ajoute également le courant marin qui a indéniablement des effets sur la trajectoire des dits pylônes.

Face à cette situation qui inquiète plus d’un citoyen, les regards sont rivés vers les plus hautes autorités, en tête desquelles le ministre des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures Léon Armel Bounda Balonzi afin qu’elles trouvent des solutions à cette problématique.