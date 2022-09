Lambaréné: ne supportant pas la rupture avec sa copine, il s’immole !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Jean Ntoutoume Ndong, un compatriote âgé de 54 ans se serait donné la mort en s’immolant le dimanche 4 septembre 2022 au village Tchad, situé à plusieurs dizaines de kilomètres de Lambaréné. Un drame consécutif à la décision de celle avec qui il entretenait une relation de mettre un terme à leur idylle, nous rapporte le site Top Infos Gabon.

« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point » est un aphorisme philosophique du grand penseur Blaise Pascal. A 10 kilomètres de la ville de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué, cet adage collerait parfaitement au drame qui s’est produit au village Tchad.

Selon des sources concordantes, le dimanche 4 septembre dernier, Jean Ntoutoume Ndong aurait eu une dispute avec sa concubine, J.I.M âgée de 38 ans. Une dispute à la suite de laquelle, cette dernière aurait fait part à son concubin de sa décision de mettre fin à leur relation. Une séparation brutale que ne va pas supporter le père de famille qui aurait décidé par la suite de se donner la mort car ne pouvant supporter de vivre le reste de ses jours sans la mère de ses trois enfants.

Jean Ntoutoume Ndong aurait pris de l’essence et se serait aspergé le liquide inflammable sur l’ensemble du corps et y aurait mis le feu. Alertés par les cris, les villageois auraient tenté de le secourir en le transportant urgemment vers une structure sanitaire à Lambaréné. Malheureusement, brûlé au 3ème degré, le quinquagénaire aurait succombé de ses blessures. Les autorités judiciaires alertées ont procédé à l’ouverture d’une enquête afin d’avoir le fin mot sur cette histoire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive.