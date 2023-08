Lambaréné : les personnes vivant avec un handicap clochardisées par le gouvernement ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le sentiment qui se dégage au regard des derniers événements. En effet, depuis plusieurs années les personnes vivant avec un handicap sont reléguées aux calendes grecques par le gouvernement gabonais. Une situation intolérable que ces derniers ont tenu à dénoncer lors d’une assemblée générale le samedi 15 juillet 2023.

Si les personnes vivant avec un handicap sont des citoyens à part entière, ces derniers en viennent à se demander s’ils font partie de la population gabonaise. Un questionnement qui relève de la marginalisation dont ils sont victimes, ce dans tous les domaines. Une chose que la Délégation provinciale de Fédération Nationale des Associations Des et pour Personnes en Situation du Handicap du Gabon à Lambaréné a tenu à dénoncer.

20 ans sans matériel

En effet, la délégation s’est insurgée contre l’indifférence dont sont victimes ces personnes. « Depuis plus de 20 ans, le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales n’a plus octroyé le matériel orthopédique aux personnes handicapées comme cela se faisait auparavant ». Ces derniers survivent grâce aux différents dons octroyés par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO).

Ces multiples dons ne sont pas toujours suffisants, car offerts exclusivement à ceux qui travaillent. Et le ministère de tutelle ne prend pas en charge « la maintenance et l’entretien de ces appareils ». Ils demandent, à cet effet, que des matériaux soient distribués à tous sans exception. Non sans manquer de souligner que, « la CNAMGS, ne prend en charge que l’achat des pièces des handicapés uniquement de Libreville ». Sapristi!

Des revendications à n’en plus finir

Des revendications à n’en plus finir. Les personnes vivant avec un handicap de la ville du grand Blanc doivent-ils se déplacer pour la capitale afin de bénéficier d’une assurance ? Au nombre des revendications, on note également le manque de logement, la carte d’invalidité, l’aménagement des bureaux de vote.



Mais surtout l’autonomisation, promise par le président sortant. Dans le cadre du lancement des activités génératrices de revenus. « Nous souhaitons avec votre appui une prise en compte totale des projets soumis par les compatriotes handicapés aux autorités locales » ont-ils martelé.