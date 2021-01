Lambaréné: les 7 présumés violeurs d’une fille de 14 ans désormais à «Sans famille»

Gardés à vue depuis le 3 janvier 2020 suite à leur implication dans le viol présumé d’une fille de 14 ans au quartier dit Lalala, Jarud, Kevin, Diawara, Déric, Chris, Stevy et Cédric ont été placés sous mandat de dépôt. Un ouf de soulagement pour la famille de la victime qui se serait battue pour obtenir gain de cause.

Fin de parcours pour les 7 présumés violeurs de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. Selon une source judiciaire autorisée, la bande de délinquants sexuels a été placée en détention préventive à la prison du château.

La même source précise que Jarud, Kevin et Diawara ont tout d’abord nié en bloc les accusations faites à leur encontre. Il aura fallu que Déric, Chris, Stevy et Cédric fassent leur mea culpa après avoir vu la détresse de la victime.

La justice gabonaise est d’ores et déjà attendue au tournant pour appliquer le droit. Pour information, article 256 du Code pénal nouveau dispose que « l’auteur d’un viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus ».