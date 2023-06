Lambaréné : le PMUG inaugure un point de vente virtuel 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) a procédé à l’inauguration d’un point de vente virtuel à Lambaréné dans la province du Moyen Ogooué le mercredi 14 juin 2023. Objectif, se rapprocher un peu plus de la clientèle mais également mettre à la disposition de ces derniers une large gamme de produits indisponibles en kiosque.

C’est dans l’optique de poursuivre son implantation sur l’ensemble du territoire national que le leader des paris hippiques et sportifs du Gabon a ouvert ce point de vente. C’était en présence des autorités de la ville de Lambaréné que la cérémonie d’inauguration et de coupure du ruban de ce nouveau point de vente PMUG s’est faite.

Le Pari Mutuel Urbain Gabonais décide ainsi de faciliter les transactions de sa clientèle dans une dynamique de proximité et d’offrir une large gamme des produits indisponibles en kiosque à l’exemple des différents jeux virtuels proposés par le leader des paris sportifs. Une action qui, sans aucun doute, sera un ouf de soulagement pour les populations de la ville du grand blanc.

Les parieurs ont désormais la possibilité de parier sur les jeux virtuels hippiques Foot et Casino entre autres. Une chose qui était possible jusque là uniquement dans les salles pmug et chez les revendeurs partenaires. Le Directeur commercial a quant à lui exprimé son contentement. Il faut dire que ce nouvel espace commercial répond à une forte demande des clients.

Lionel Micheau, a promis revenir dans la province du Moyen-Ogooué afin de poursuivre ce projet d’implantation des points de vente virtuels dans d’autres quartiers. Notons que le PMUG compte déployer ses points de vente dans les villes d’Oyem et dans la capitale économique du pays, Port-Gentil. Retrouvez l’ensemble des produits PMUG dans les kiosques, agences et partenaires PMUG et sur www.pmug.ga.