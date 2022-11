Lambaréné: le personnel de l’hôpital Schweitzer réclame 3 mois d’impayés de salaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face aux mépris dont il semble faire l’objet de la part de leur direction générale et au non-paiement de leur salaire, le personnel de santé de l’hôpital Schweitzer de Lambaréné a décidé ce lundi 07 novembre de monter au créneau. Ainsi, ces derniers ont décidé de cesser toute activité et de manifester leur mécontentement dans l’enceinte de cette structure hospitalière.

Après de multiples menaces de grève brandit depuis plusieurs mois, le personnel de santé de l’hôpital Schweitzer a décidé ce 07 novembre de passer à la vitesse supérieure. Une situation consécutive au non-respect par la direction générale de sa revendication portant essentiellement sur le paiement des arriérés de salaire de 3 mois.

Si au moment où nous couchons ces lignes une partie des gréviste seraient entrés en possession de leurs bons de caisse, malheureusement grande a été leur surprise de constater que le trésor public ne serait pas en mesure de procéder au paiement. ‹‹ Ils sont allés au trésor avec les bons de caisse mais on leur a dit qu’il n’y a pas d‘argent.››, nous a confié une source proche des agents de cet hôpital.

C’est donc face à ce mépris manifeste et cette tentative de roublardise de la direction générale que les femmes et hommes en blouses blanches ont décidé de suspendre l’activité au sein du centre hospitalier. Pour rappel, le personnel réclame le paiement des salaires des mois d’août, septembre et octobre.