Lambaréné: le maire en liberté malgré la vente illicite d’une parcelle

Jean Justin Maury Ngowemandji, maire de la commune de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué a récemment été condamné par le tribunal administratif à payer près de 90 millions FCFA. Une condamnation consécutive à la vente illicite d’une parcelle « n° 57 du titre foncier 4577 du plan cadastral de la Commune de Lambaréné », sans l’autorisation du conseil municipal.

Le Gabon semble désormais être sous le coup des deux poids deux mesures. En effet, alors que nombreuses sont les personnes qui sont condamnées et envoyées derrière les barreaux pour des délits similaires, certains semblent bénéficier d’une immunité absolue. Pour preuve, la condamnation récente de l’édile de Lambaréné, Jean Justin Maury Ngowemandji à rembourser près de 90 millions sans que ce dernier ne soit inquiété d’une quelconque peine de prison.

Une situation décriée par les conseillers municipaux de l’opposition qui avaient initié l’action en justice. Ces derniers entendent d’ailleurs saisir le juge pénal via le parquet. D’autant que la décision rendue par le tribunal administratif augure de ce que le maire aurait volontairement trompé le conseil municipal et la l’acquéreur pour parvenir à ses fins. L’acheteur de la parcelle pourra aussi, dans cette affaire, se porter partie civile pour escroquerie et demander au maire le paiement des dommages et intérêts.

Une énième affaire impliquant des autorités qui sont aux antipodes des discours d’intégrité des personnes aux commandes des administrations dont se vantent le gouvernement. Une attitude et une impunité qui laisseraient penser que certains jouissent d’une immunité du fait de leur appartenance politique. Gageons que des sanctions plus lourdes seront prises à l’encontre de l’édile de Lambaréné qui pour l’heure ne semble pas être inquiété.

