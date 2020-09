Lambaréné: la SEEG à pied d’oeuvre pour une meilleure distribution en eau et électricité 

Après des mois de léthargie dans les actions sur le terrain visant à améliorer la fourniture en eau et en électricité, les équipes techniques de la Société d’Energie et d’eau du Gabon (SEEG) sont à pied d’oeuvre afin de solutionner les difficultés rencontrées par les habitants de Lambaréné. Des efforts salués par le ministre de tutelle Alain-Claude Bilie-By-Nze lors de la 2e étape de sa tournée effectuée le samedi 29 août dernier sur les installations du concessionnaire de la délégation du service public de l’eau et de l’électricité au Gabon.

C’est accompagné de ses collaborateurs et des responsables de la Société d’Energie et d’eau du Gabon que le Ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain-Claude Bilie-By-Nze, s’est rendu le week-end écoulé, à Lambaréné dans le cadre d’une visite d’inspection des installations du concessionnaire en charge de l’eau et de l’électricité. En effet, le membre du gouvernement a voulu s’enquérir des avancées réalisées sur les chantiers du premier et du deuxième arrondissements du chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué.

Occasion pour le nouveau ministre en charge de l’eau et de l’électricité d’apprécier le niveau remarquable de l’avancement des travaux engagés. « J’ai pu me rendre compte du niveau appréciable des efforts consentis par l’Etat et la SEEG, mais également des défis à relever pour apporter l’eau potable et l’énergie électrique aux populations des deux arrondissements de la capitale provinciale du Moyen-Ogooué », a indiqué Alain-Claude Bilie-By-Nze via sa page Facebook officielle.

En marge de cette visite d’inspection de sites de la SEEG, le ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques s’est entretenu avec les autorités locales et les chefs des communautés autochtones. Au coeur de ces échanges, la prise en compte des attentes des populations dans l’adduction en eau et la fourniture énergétique. A ce propos, Alain-Claude Bilie-By-Nze s’est fait la courroie de transmission des doléances recueillies auprès des migovéens. « Avec mes collaborateurs, nous tenterons d’apporter des réponses concrètes à ces attentes, après en avoir rendu compte aux plus hautes autorités de l’État », a-t-il conclu.