Lambaréné : incendie criminel au Lycée Aubin Georges Moudjeckou

Dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 février dernier, un incendie d’une rare violence s’est déclenché dans l’enceinte du lycée Aubin Georges Moudjeckou de Lambaréné. Selon les premières constatations, le feu s’est déclaré aux environs de 4 heures du matin. Alertés par l’épicier du coin, les habitants du quartier ont réussi à circonscrire les flammes à l’aide de moyens rudimentaires.

Le bâtiment administratif ravagé par les flammes © Topinfosgabon

Les autorités judiciaires ont, lors du constat d’usage, retrouvé un filtre à gasoil. Lequel aurait probablement servi à mettre le feu. Une découverte pour laquelle les responsables du lycée Aubin Georges Moudjeckou, ont conclu à un incendie d’origine criminelle. « Nous avons subi des vandales il n’y a pas longtemps. Et nous avons également reçu des lettres de menace de la part d’un groupe d’élèves. Devant une situation pareille, les premiers suspects ce sont eux. Nous avons saisi les autorités judiciaires qui vont faire leur travail », a indiqué Jean Moïse Ogoula, proviseur du Lycée Aubin Georges Moudjeckou à nos confrères de Topinfosgabon.

Un énième sinistre aux conséquences irrémédiables au vu de la perte de données administratives enregistrée qui remet au goût du jour l’impérieuse nécessité de mettre en place des unités d’intervention rapide des sapeurs pompiers. Car, faut-il le rappeler, la province du Moyen-Ogooué est dépourvue de centres de proximité pouvant permettre une prise en charge effective des sinistres dans chacune de ces localités.