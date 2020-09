Lambaréné: il se tire accidentellement une balle dans la tête pendant une partie de chasse

Un homme, la quarantaine révolue se serait tiré une balle dans la tête la semaine écoulée alors qu’il participait à une partie de chasse avec son jeune frère au lac Oguemoué dans le département de l’Ogooué et des Lacs. Selon le quotidien L’Union, Herman Meye aurait accidentellement glissé le doigt sur la gâchette de son calibre 12 se perforant ainsi grièvement le visage. La blessure aurait été telle que l’infortuné aurait rendu l’âme sur le champs. Une enquête a tout de même été ouverte.

Les faits se seraient produits au lac Oguemoué dans le département de l’Ogooué et des Lacs. Deux frères, par ailleurs chasseurs, âgés respectivement de 40 et 33 ans décident d’aller faire une partie de chasse comme à l’accoutumée. Une aventure qui aurait bien débuté puisque Herman Meye, le frère aîné, aurait même réussi à tuer deux gibiers. C’est Jearia Minkoue, le cadet, qui était chargé de stocker et surveiller les bêtes non loin de leur vivres.

Pendant ce temps-là, Herman Meye continuera sa quête effrénée dans les parages. Peu de temps après, un coup de fusil aurait retenti en direction de l’endroit où le frère aîné se trouvait. S’en suivront des cris de l’homme de 40 ans. Anxieux, Jearia Minkoue prend son courage et décide d’aller à la rescousse de son frère qui pourrait être en danger. Sur place, il découvrira le corps de ce dernier gisant dans une mare de sang.

Selon les premiers éléments recueillis, il s’agirait d’un regrettable accident de forêt comme il en est très souvent. Seule particularité, la victime serait son propre bourreau. Pour ainsi dire que Herman Meye aurait trouvé la mort après une manœuvre ratée avec son arme de type calibre 12. Le certificat médical établi révèle que le regretté avait le visage entièrement déchiqueté du bas vers le haut. La profondeur de la blessure ne lui aurait donc laissé aucune chance au chasseur, pourtant expérimenté. Une enquête ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.