Lambaréné: il écope de 10 ans de prison pour viol et défaut de carte de séjour￼

La semaine écoulée, la session criminelle 2021 s’est poursuivie au palais de justice de Lambaréné avec entre autres affaires, le procès de Roger Ayelete, ressortissant togolais âgé de 74 ans, rapporte le quotidien L’Union. L’accusé, après délibération de la cour, a été reconnu coupable et condamné à 10 ans de réclusion criminelle dont 28 mois avec sursis pour viol sur une mineure de moins de 18 ans et défaut de carte de séjour.

Les faits se seraient déroulés courant juillet 2014 à Lambaréné. Ce jour-là, Irène I.G.A rentre des cours avec son grand-frère. Lequel la laisse momentanément chez Roger Ayelete, appelé affectueusement « tonton Roger » pour aller acheter à manger, du fait de l’absence de leurs parents. Une fois seul avec la gamine, le sexagénaire l’aurait appelé dans le garage où il exerçait en tant que peintre.

A l’abri des regards, Roger Ayelete aurait poussé la jeune fille dans un véhicule en réparation avant d’abuser sexuellement d’elle. Une fois sa libido assouvie, il l’aurait menacé de la tuer si elle le dénonçait. Malheureusement pour ce dernier, Irène I.G.A va révéler l’histoire à sa grande sœur qui va par la suite tout confiée à leur mère. Cette dernière, choquée par les révélations de sa fille aînée, va porter l’affaire auprès des services judiciaires.

Informé, le juge d’instruction va placer Roger Ayelete sous mandat de dépôt le 31 juillet 2014. A la barre près de 8 ans après, le sexagenaire a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Sa défense, Me Agnama Eboumi, va plaider l’acquittement au motif de son âge avancé et des soucis de santé. Pour sa part, le ministère public représenté par Justin Chérubin Kouandi a accordé des circonstances atténuantes tout en requérant 10 ans de prison et une amende d’un million FCFA.

Au terme de son procès, Roger Ayelete a été reconnu coupable de viol sur une mineure de moins de 18 ans et défaut de carte de séjour. En répression, l’accusé a été condamné par la Cour à 10 ans de réclusion criminelle dont 28 mois de sursis. Détenu depuis 2014, il ne lui reste que 2 ans de plus à purger.