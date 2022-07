Lambaréné: elle perd la vie après avoir sauvé sa famille d’un incendie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un incendie d’une rare violence est récemment survenu au quartier Matériaux dans le 1er arrondissement de Lambaréné. En effet, après avoir extirpé du feu sa mère et ses deux enfants, une ressortissante béninoise de 37 ans aurait succombé des suites de ses brûlures rapporte notre confrère L’Union.

Les populations du quartier Matériaux dans le 1er arrondissement de Lambaréné, ont été les témoins impuissants d’un énième incendie. Selon le récit de notre confrère le quotidien L’Union, les flammes qui, pour l’heure, seraient d’origine inconnue se seraient déclarées aux environs de 19 heures dans un magasin faisant aussi office d’habitation avant de se propager à d’autres. Pendant que certains étaient dans leurs domiciles.

C’est l’alerte donnée par le voisinage qui aurait permis à la victime de faire sortir les siens et de leur sauver ainsi la vie. Sauf que cette dernière ne se serait pas résolue à tout perdre. Elle se serait ainsi introduite dans son magasin afin de sauver sa fortune, notamment de l’argent. Une initiative qui ne sera pas menée à terme vu que la tentative lui aura été fatale. Une énorme perte pour les proches qui, malgré leur bonne volonté, n’ont pu rien faire.

Un énième sinistre aux conséquences irrémédiables qui remet en surface l’impérieuse nécessité de mettre en place des unités d’intervention rapide des sapeurs pompiers mais aussi les branchements anarchiques faits par les compatriotes. Car, faut-il le rappeler, certaines personnes n’ont pas recours aux experts et font appel à des pseudos techniciens afin de procéder à des branchements de câbles électriques. Des décisions dont les conséquences sont souvent irrémédiables.

Avec un budget de 57,2 milliards soit 63 % du budget alloués au volet « Ordre et sécurité public » comme indiqué dans le document de Cadrage macroéconomique et budgétaire (Socamab) 2022-2024, nul doute qu’il serait judicieux pour le gouvernement de procéder à la construction de casernes de sapeurs-pompiers à l’intérieur du pays. Un projet qui, s’il est mis en place, soulagera les populations et aura pour conséquence une intervention optimale en cas d’incendie.