Lambaréné: elle meurt au cours d’une bagarre entre deux pêcheurs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ornella Leanna N’noh, compatriote âgée de 38 ans, est passée de vie à trépas le mardi 2 novembre 2021 à Ntchoua, un village situé sur les rives du lac Ezanga, dans le département de l’Ogooué et des Lacs. La victime aurait reçu un fragment de bouteille à la hauteur du cou, lors d’un affrontement à l’arme blanche entre deux pêcheurs, parmi lesquels son conjoint, rapporte le quotidien L’Union.

Selon le récit du quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés au village Ntchoua non loin de la ville de Lambaréné le mardi 2 novembre dernier. Ce jour-là, une dispute éclate entre Jean Bruno Bie et Joseph Bekale, deux pêcheurs de la localité, par ailleurs collaborateurs. Les deux hommes s’accusent mutuellement de détournement de commissions auprès de certains clients. Des accusations qui auraient fait monter le ton et pour lesquels les protagonistes vont en venir aux mains.

Ainsi, Jean Bruno Bie et Joseph Bekale vont s’armer respectivement d’une bouteille cassée et d’une pagaie. Ornella Leanna N’noh, étant la compagne de l’un des protagonistes se serait trouvée à côté des deux hommes pendant l’affrontement voulant certainement mettre un terme à la dispute. C’est lors de ce moment qu’elle aurait reçu un coup du fragment de la bouteille au niveau du cou. L’artère transpercée, la femme se serait vidée de son sang et serait passée de vie à trépas au bout de quelques minutes seulement.

Alertées, les autorités judiciaires se seraient rendues le mercredi 3 novembre sur les lieux du drame pour le constat d’usage. Jean Bruno Bie et Joseph Bekale, les auteurs des faits à l’origine du décès d’Ornella Leanna N’noh sont pour l’heure gardés à vue dans les locaux de la police judiciaire de Lambaréné. Dans les prochains jours, les deux hommes seront présentés devant le procureur de la République. Lequel va les placer sous mandat de dépôt à la prison centrale de Lambaréné en attendant qu’ils soient sur leur sort.