Lambaréné: condamné à 15 ans de prison pour tentative d’assassinat sur son voisin

La Cour criminelle siégeant à Lambaréné a statué sur le sort d’un ressortissant guinéen de 44 ans répondant au nom d’Honorio Ondo Mba, pour tentative d’assassinat, détention illégale d’arme à feu et défaut de carte de séjour le lundi 31 mai dernier, nous rapporte le quotidien L’Union dans sa parution du lundi 14 juin 2021. Au terme du procès, l’accusé a été reconnu coupable de faits susmentionnés et condamné à 15 ans de prison ainsi qu’une amende de 180 000 francs CFA.

Selon le quotidien l’Union, les faits se seraient déroulés dans la nuit du 11 septembre à Makouké. Ce jour-là, Honorio Ondo Mba, convaincu que sa concubine Jeanne Bengouendze entretient une relation intime avec son voisin, Crépin Nguema Nzele, s’arme d’un fusil de type calibre 12 qu’il charge avant de se rendre au domicile de son présumé rival.

Une fois sur place, l’amant jaloux ouvre le feu en apercevant son voisin, l’atteignant ainsi à la hauteur du visage. Une fois son forfait commis, Honorio Ondo Mba conduit son voisin au centre médical local où il est pris à partie par les habitants. Lors de l’enquête le présumé tireur après avoir donné une première version se ravise pour finalement avouer les faits susmentionnés.

Au terme des débats contradictoires, Me François Meye, avocat de la défense, a reconnu la culpabilité de son client tout en sollicitant de larges circonstances atténuantes. Au terme du procès, la Cour a déclaré Honorio Ondo Mba coupable du crime de tentative d’assassinat, de détention illégale d’arme à feu et défaut de carte de séjour. En répression, il a été condamné à 15 ans de prison et une amende de 180 000 francs CFA. Son arme a également été confisquée et placée sous scellé.