Lambaréné: BGFIBank Gabon inaugure son agence Etoile Leonis

Ecouter cet article Ecouter cet article

BGFIBank Gabon a procédé ce vendredi 14 janvier 2022, à la cérémonie officielle d’inauguration des nouveaux locaux de son agence Etoile LEONIS, sise au centre-ville de Lambaréné, à proximité de la Mairie du 1er arrondissement de la ville. Une infrastructure qui s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan Stratégique Triennal de BGFIBank Gabon basé sur le Projet d’Entreprise du Groupe BGFIBank « Dynamique 2025 ».

L’événement a vu la présence de plusieurs autorités administratives locales. Il s’agit entre autres du Gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Berbané Babe Mbangalivoua, du Maire de la commune de Lambaréné, Jean Justin Hilaire Maury Ngowemadji, de certains notables et parlementaires dont Richard Auguste Onouviet et Martin Mabala, du président de la Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite Nestor MBOU, de la présidente du Conseil départemental de l’Ogooué et des Lacs, Yvette Retouano.

Selon BGFIBank, l’agence Etoile LEONIS de Lambaréné est dotée d’un cadre alliant confort et sécurité et offre aux clients un espace chaleureux et aéré suivant les consignes de distanciation physique liée au Covid-19. « Cette nouvelle architecture aux commodités modernes et ergonomiques répond aux exigences des clients et du personnel de la banque. Elle s’inscrit surtout dans la mise en œuvre du Plan Stratégique Triennal de BGFIBank Gabon basé sur le Projet d’Entreprise du Groupe BGFIBank Dynamique 2025 », a souligné la banque panafricaine.

Il faut noter que l’agence Etoile LEONIS a une capacité d’accueil d’environ 60 personnes. Elle offre les services suivants: ouverture de compte, opérations traditionnelles de caisses, dépôt de chèque, commande de moyens de paiement, versements et retraits, rechargement des cartes VISA Prépayées, création/activation BGFIMobile/MONEY, transfert d’argent BGFIExpress en zone CEMAC, et Western Union partout dans le monde. On note également les paiements aux porteurs distributeurs automatiques de banque.