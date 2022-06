Lambaréné: 3 délinquants fauniques aux arrêts pour avoir volé 100 kg d’ivoire au tribunal

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 23 juin 2022, dans la ville de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué, trois hommes ont été appréhendés en flagrant délit de détention et de tentative de vente de 6 défenses entières, 17 morceaux de pointes d’ivoire et une peau de panthère. Cette arrestation a été rendue possible grâce au travail coordonné des agents de la Police judiciaire(PJ), de ceux des Eaux et Forêts en poste dans cette localité et de l’ONG Conservation justice. Des pièces qui seraient des scellés du tribunal de première instance de la ville du Grand blanc.

La lutte contre le trafic d’espèces intégralement protégées est une priorité pour l’Etat car intégrant les 17 objectifs de développement durable mis en place par la cellule des Nations Unies au Gabon. Dans cette optique, trois individus en l’occurrence M.P., M. C., et K. B. Y ont été arrêtés le jeudi 23 juin dernier, en possession de 6 défenses entières, 17 morceaux de pointes d’ivoire et une peau de panthère. Un butin de plus de 81 kilos que le trio comptait écouler.

Une vue de la cargaison saisie © D.R.

Au moment de la fouille, les officiers de police judiciaire vont faire une troublante découverte. Les pièces d’ivoire étaient marquées et proviendraient, selon les affirmations des mis en cause, des scellés du Tribunal de Première Instance de Lambaréné. Ceci aurait été réalisé grâce à deux complices au sein du Tribunal qui auraient bénéficié du concours de Y. K., main d’œuvre non permanente au Tribunal. Ils auraient déposé nuitamment les ivoires chez M.C. après les avoir dissimulées dans deux valises et un sac de voyage en vue de les revendre.

Ces cas amenant à des complicités sont typiques des trafics internationaux organisés et sont à combattre fortement par la justice afin de confirmer l’implication du Gabon dans la protection de son patrimoine naturel national, reconnu au niveau mondial, et dans la lutte contre la corruption. Ces réseaux organisés dans les différents types de trafics lucratifs doivent être combattus fermement car ils peuvent éroder dramatiquement l’état de droit en détournant certains serviteurs de la loi de leurs prérogatives et de leurs devoirs. Une enquête a donc été ouverte afin de démasquer les complices.

