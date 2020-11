Lambaréné: 1472 personnes soignées en seulement 24 heures par le Samu social

Fidèle à son engagement social envers les populations défavorisées, le Service d’aide médicale d’ urgence (Samu) social gabonais est à pied d’œuvre pour offrir des soins aux populations de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. En effet, entre le samedi 21 et le dimanche 22 novembre dernier, ce sont 1472 personnes qui ont été soignées gratuitement.

A l’heure où la crise sanitaire liée à la Covid-19 a permis de révéler les carences criantes des structures hospitalières publiques et même privées, le service humanitaire Samu social Gabonais a su accompagner les populations défavorisées installées dans les zones enclavées de Libreville et même de l’intérieur du pays. Dernier exemple en date, la récente caravane medico-humanitaire menée à Lambaréné du 21 au 22 novembre 2020 par les équipes du Dr. Wenceslas Yaba.

Une énième prouesse à mettre au crédit de ces hommes et femmes qui ont décidé de braver les obstacles pour donner le sourire à ces personnes désespérées car ne pouvant se soigner à tout prix. Un autre axe non négligeable a été comblé. Il s’agit de l’assistance en vivres à ces individus démunis. En effet, de la nourriture et des vêtements ont été distribués aux nécessiteux recensés et pris en charge par les Samu socialisés.

Au total, ce sont 1472 personnes qui ont été soignées pour 645 et 827 respectivement le samedi 21 et le dimanche 22 novembre dernier. Il convient de préciser qu’en médecine générale, on recense 348 patients, 80 en analyses médicales et 27 en cardiologie. A ceux-ci s’ajoutent 256 patients en ophtalmologie, 143 en médecine dentaire, 37 en chirurgie, 113 en pédiatrie et 149 en gynécologie. Une énième donnée statistique qui démontre l’impact du Samu social gabonais sur les populations et ce, en seulement 3 ans d’existence.