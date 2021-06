La task force Gabon Égalité fait le point de la réduction des inégalités femmes-hommes

Le mardi 22 juin 2021, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et la première Dame Sylvia Bongo Ondimba se sont entretenues avec les différents membres du gouvernement et des experts impliqués dans la Task force Gabon Égalité. Il était question au cours de cette rencontre de faire le point des actions entreprises à ce jour sur la lutte contre les violences faites aux femmes.

C’est dans le cadre du suivi des actions en faveur de la réduction des inégalités femmes-hommes et des violences basées sur le genre, que les membres du gouvernement impliquées dans la Task force Gabon Égalité ont fait le point à Rose Christiane Ossouka Raponda et Sylvia Bongo Ondimba. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs experts mandatés par le gouvernement.

Les échanges ont permis au chef du gouvernement de prendre le pouls de l’engouement autour du numéro d’urgence 1404 qu’elle avait lancé le vendredi 30 avril dernier, du site gabon-egalite.com dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes et du Centre d’accueil de Nzeng-Ayong dédié aux victimes de violences conjugales. Ces trois premières réalisations font partie des 33 mesures issues du rapport de la stratégie de la promotion des droits de la femme et de la réduction des inégalités femmes/hommes au Gabon.



Rose Christiane Ossouka Raponda s’est, au terme du compte rendu qui lui a été fait, félicitée de ces premières actions menées en un trimestre. « En l’espace de quelques mois, notre pays a pris la mesure de la nécessité d’agir et d’agir vite contre les violences dans tous les domaines de la vie quotidienne des Gabonaises et Gabonais (…) Nous n’en sommes qu’au début, mais d’ores et déjà je salue les avancées des ministères pour atteindre nos objectifs d’égalité », a-t-elle précisé.