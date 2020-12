La Sierra Leone veut s’inspirer du modèle gabonais en matière de diversification de l’économie

Ce mardi 08 décembre 2020, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu son homologue de la République de Sierra Leone Julius Maada Bio. Au menu de cette rencontre au sommet, le renforcement des relations entre le Gabon et la Sierra Leone notamment dans les domaines aéroportuaire, commercial et industriel.

Présent au Gabon depuis ce lundi 07 décembre, le président Sierra Léonais était l’hôte du numéro un gabonais. Occasion pour les deux hommes d’évoquer les sujets d’intérêt commun mais surtout le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Ainsi, Ali Bongo Ondimba et Julius Maada Bio ont échangé sur la possibilité de renforcer le cadre juridique des relations entre leurs deux pays, les questions aéroportuaires et commerciales et l’échange d’expériences concernant les Zones Économiques Spéciales. Les deux Présidents ont ainsi exprimé leur volonté de développer leur partenariat dans le secteur des transports, qui représente pour les deux Etats, un levier de développement grâce à la promotion des échanges économiques et commerciaux.



S’il s’est dit honoré de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé durant ce premier séjour en terre gabonaise, Julius Maada Bio a souhaité s’inspirer des réussites gabonaises notamment dans la production d’huile de palme, de la mise en place de la Zone économique spéciale de Nkok, de la transformation sur place des matières premières et de la gestion portuaire.