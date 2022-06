La série «Hôtel Coco» bientôt diffusée sur Gabon Télévisions

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 14 juin 2022, le directeur général de Gabon 1ère, Ali Reynald Radjoumba et les représentants de l’Institut gabonais de l’image et du son (IGIS) ont procédé à la signature d’une convention à l’auditorium de la maison Georges Rawiri. Il était question pour les deux entités de faire une cession de droits de la série gabonaise Hôtel coco laquelle sera bientôt diffusée sur les antennes de la chaîne nationale pour le grand bonheur des cinéphiles.

C’est en présence de plusieurs officiels que la signature de la cession des droits de diffusion a été faite. Notamment, le directeur général de Gabon 1ère, Ali Reynald Radjoumba, la directrice générale de la Communication, Hermine Otounga Souna, représentant le ministre Pascal Houangni Ambouroue empêché, du président du Conseil d’administration de l’IGIS, Régis Massimba.

Hotel Coco © D.R.

En vue de donner plus de visibilité à la production locale mais également de promouvoir l’industrie cinématographique gabonaise, le directeur général du Groupe Gabon Télévisions, Ali Reynald Radjoumba a procédé à la signature d’une convention avec l’IGIS. Selon ce dernier, « le cinéma a la capacité de changer positivement le public à travers les messages qu’il véhicule et d’éveiller les consciences ».

Notons que la série « Hôtel Coco » est née en 2019 et compte plus d’une cinquantaine de comédiens. Réalisée par Fernand Lepoko, la série compte une dizaine d’épisodes de 13 minutes. « Il y a plusieurs thématiques abordées, parmi lesquelles la famille, le patriotisme, la condition de la femme, l’amour, etc. La particularité d’Hôtel Coco, c’est que c’est une série qui se veut très gabonaise. D’ailleurs, vous verrez qu’au niveau du décor, c’est du vert, jaune et bleu. Et même au niveau des thématiques que nous abordons, on n’hésite pas à faire ressortir l’identité du Gabon dans la série », a-t-il déclaré. Nul doute que sa diffusion sera bien accueillie par les férus de séries gabonaises en vogue ces derniers mois.

Esther Kengue