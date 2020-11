La première saison pleine de promesses et d’attentes pour Chris Silva

Non drafté à sa sortie de South Carolina l’été dernier, Chris Silva Obame a pourtant vécu une saison en tous points exceptionnelle du côté du Heat de Miami. Signé trois ans par l’écurie floridienne en janvier dernier après un two way contract, le jeune ailier fort gabonais sort d’une saison qui aura vu son équipe atteindre les finales NBA face aux Lakers de Los Angeles.

Arrivé sur la pointe des pieds en NBA après quatre années à faire le bonheur des Gamecocks de la Caroline du Sud, l’ailier fort gabonais Chris Silva Obame a vu nombre de ses rêves se réaliser lors de cette première saison. Parti sur un two way contract, il a d’abord vu le Heat de Miami lui offrir un contrat standard en janvier dernier, concrétisant ainsi son « rêve de joueur en NBA ».

Auteur d’une bonne première saison en sortie de banc avec des statistiques honorables de 3 points et 2,9 rebonds notamment en 44 matchs NBA et après des bonnes prestations en summer league (7 points et 5.7 rebonds en 18.3 minutes), le jeune Gabonais a vu son équipe portée par un Jimmy Butler « on fire », atteindre les finales NBA.

S’il n’a pas disputé la moindre minute dans ces playoffs à cause d’une blessure, Chris Silva Obame a néanmoins participé à chaque déplacement de son équipe dans « la bulle d’Orlando ». L’ailier fort de 23 ans et 2m03 qui est l’un des rares joueurs sous contrat au Heat avec Jimmy Butler, Andre Iguodala, Tyler Herro, KZ Okpala et Bam Adebayo, aura donc vécu de près l’ambiance des « NBA Finals ».

Celui que son coach Erik Spoelstra décrit comme « énergique » et qui a été pris sous l’aile du « gardien du temple » Udonis Haslem, devra donc capitaliser sur ces acquis pour s’inscrire dans la durée en NBA. Avec une réelle marge de progression et un potentiel connu et reconnu, le jeune basketteur gabonais aura donc la lourde tâche de confirmer les attentes et de s’imposer dans une équipe qui donne réellement sa chance aux jeunes.