La photographe Marilyn Mezui en exposition à l’IFG

L’Institut français du Gabon (IFG) présente du 15 janvier au 26 février 2021 l’exposition « Bantu » autour de l’oeuvre de la photographe gabonaise Marilyn Mezui. Sous le thème « Bantu, à la rencontre de la matrice originelle », l’exposition met en avant la force, la beauté et l’énergie de la femme.

Ce jeudi 14 janvier 2021 à l’Institut français du Gabon a eu lieu le vernissage de l’exposition « Bantu » de la jeune artiste photographe Marilyn Mezui. Cette soirée qui a marqué les premiers temps forts d’une série d’un mois et demi d’exposition photographique de portraits représentatifs de l’identité culturelle gabonaise a été l’occasion pour Marilyn Mezui de planter le décor et plonger les invités dans l’esprit de son œuvre.

Pieds nus, marchant sur du feuillage séché, dans une obscure clarté renvoyant l’image d’un rituel ou d’un temple initiatique, ce décor a été imaginé par Marilyn Mezui pour replacer les visiteurs dans un contexte complètement en phase avec la thématique abordée: « Bantu, à la rencontre de la matrice originelle ». « On voulait que la visite ne soit pas comme les simples visites classiques et contemporaines. Je voulais vraiment que ce soit comme un voyage psychologique, astral et spirituel, quoi de mieux qu’un bandzi? », a-t-elle expliqué.

In fine, ce qu’il faut retenir, c’est que de nombreuses oeuvres de Marilyn Mezui mettant en avant la force, la beauté et l’énergie de la femme sont exposées à compter de ce vendredi 15 janvier 2021, à partir de 11 heures. « « La femme a une place insoupçonnée, importante et pas des moindres, elle porte souvent plusieurs casquettes sans que personne ne le sache », a-t-elle indiqué.

Cette exposition sera notamment l’occasion de rencontrer l’artiste, les modèles et les intervenants ayant travaillé sur le projet. La clôture de l’exposition, le 26 février prochain, sera marquée par des visites slamées avec la participation du groupe Slam Action.