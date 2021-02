La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala prend les rênes de l’OMC en plein déploiement de la Zlecaf

Très attendue, l’officialisation de l’arrivée de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est intervenue ce lundi 15 février 2021. Première femme et Première Africaine à la tête de cette institution qui s’occupe des règles régissant le commerce international entre les pays, l’ancienne ministre des Finances du Nigeria aura la lourde tâche de conduire l’OMC vers un changement de paradigme attendu depuis de nombreuses années.

L’organisation mondiale du commerce (OMC) a changé de visage ce lundi 15 février et c’est « historique ». En effet, en lieu et place du Brésilien Roberto Azevêdo, c’est la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala qui a été désignée directrice générale de l’organisation qui s’occupe des règles régissant le commerce international entre les pays, devenant ainsi la première femme et première personnalité africaine à occuper cette prestigieuse fonction.

Après avoir reçu le soutien notable de l’administration Biden, cette économiste et ancienne ministre des Finances du Nigeria, a donc pris ce lundi la tête d’une OMC dans l’ornière depuis plus de 20 ans et qui peine à arbitrer la « Guerre » sino-américaine. Consciente de l’urgence que « le monde ne peut pas continuer à attendre », Ngozi Okonjo-Iweala entend désormais tirer l’institution de sa crise de personnalité tout en ramenant la confiance autour de l’OMC.

Affectueusement surnommée « docteur » à Genève, au siège de l’Organisation, la femme de 66 ans prend donc la tête d’une institution qui compte pas moins de 164 États membres et dont l’objectif principal est d’administrer le système mondial de règles commerciales et garantir le règlement des conflits entre ses membres. En tant qu’Africaine, cette dernière ne devrait pas non plus rester insensible à la question de l’opérationnalisation de la Zlecaf.