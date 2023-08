La Maison d’Alice : 322 patients atteints de cancer pris en charge

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) a rendu public son rapport d’activités de l’année 2022 le jeudi 27 juillet 2023. Il en ressort que 322 patients atteints de cancer ont été pris en charge à la Maison d’Alice depuis sa création.

Malgré les perturbations occasionnées par la pandémie liée à la Covid-19, les activités au sein de la Maison d’Alice ont tant bien que mal suivi leur cours. Offrant un séjour chaleureux agrémenté d’un accompagnement spécifique de ses pensionnaires souffrant d’un cancer. Les données publiées en juillet dernier par la FSBO sur cette structure d’accueille en disent long sur le travail qui y est abattu.

322 patients déjà pris en charge à La Maison d’Alice

Depuis son ouverture en 2016, la Maison d’Alice a accueilli plus de 322 patients. Des chiffres plus qu’élogieux qui prouvent les avancées du programme « Agir contre le Cancer » au Gabon. Porté par la première dame, ledit programme a permis aux patients de recevoir des soins idoines. Un espace qui constitue un pont entre l’institut de cancérologie et le domicile du malade.

Rien qu’en 2022, ce sont au total 53 personnes qui ont séjourné à la Maison d’Alice. Durant la prise en charge, ces derniers sont amenés à lutter efficacement contre le cancer. Ils jouissent d’un soutien psychologque. Mais encore plus ces derniers pratiquent une activité physique adaptée. Des groupes de parole, les soins d’esthétique et les ateliers d’activités génératrices de revenus.

Une initiative à pérenniser

Tout est mis en place pour que le malade atteint de cancer suive son traitement dans de bonnes conditions. Pour les cas suspects, un dispositif de prise en charge met en scène les points focaux du Ministère de la Santé, de la CNAMGS et de la FSBO pour permettre aux bénéficiaires de recevoir des soins coordonnés.

Il faut souligner que l’accompagnement élargi est réservé aux patients hospitalisés à l’Institut de Cancérologie d’Akanda. Et cela concerne les patients non hébergés à la Maison d’Alice. Depuis 2016, c’est une équipe pluridisciplinaire qui ne ménage aucun effort pour être au chevet des malades. Avec, pour objectif, de garantir une prise en charge complète et adaptée à chaque patient. Vivement la poursuite de ces activités.