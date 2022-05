Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 5 mai 2022 marque la journée mondiale de l’hygiène des mains, célébrée sous le thème: « Unis pour la sécurité: nettoyez vos mains ». Occasion pour les professionnels de la santé, l’ensemble des secteurs et de la communauté de sensibiliser tous les publics sur l’importance du nettoyage des mains, un geste simple qui protège des infections et peut contribuer à sauver des vies.

Nous jouons tous un rôle dans la transmission des maladies. Nos mains sont vectrices de micro-organismes, de bactéries, de virus, entre autres. Le manuportage, la transmission de micro-organismes par les mains entre deux personnes, dans les transports, dans les lieux publics mais également à la maison est pérenne. C’est pourquoi il est recommandé de se laver les mains régulièrement, surtout avant de manger.

Ces deux dernières années, au plus fort de la crise sanitaire liée à la Covid-19, une des mesures adoptées par les gouvernements était de se saluer sans se serrer les mains. Il fallait également se laver régulièrement les mains ou user d’un gel hydroalcoolique. Ces mesures ont permis aux pays du monde entier, à l’instar du Gabon, de contenir la prolifération du Coronavirus.

Il faut dire que les mains sont responsables de la prolifération de virus ou de bactéries à l’origine d’un grand nombre de maladies. On peut noter entre autres, Ebola, la conjonctivite, la grippe et des maladies parasitaires et gastro-intestinales notamment chez les enfants. L’hygiène des mains est un rempart contre de nombreuses maladies. Se laver les mains à l’eau et au savon est un geste simple qui protège des infections et qui peut contribuer à sauver des vies.