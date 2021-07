La Jeunesse constructive lance la 1ère édition de «Gabon Île-de-France»

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans l’optique de célébrer la sortie du confinement et la joie de se retrouver en nombre conséquent que l’association Jeunesse Constructive a lancé la première édition du tournoi de football baptisé « Gabon Île-de-France ». Déroulée le 18 Juillet 2021 au parc Heller à Antony, cette compétition a permis aux férus du sport roi de faire revivre leurs talents d’antan dans une ambiance des plus conviviales.

Après un an de crise sanitaire liée au covid-19, les populations vivant en France ont enfin la possibilité de sortir de cet engrenage qui a eu un impact dans le lien social notamment avec l’adoption des mesures gouvernementales qui ne sont pas de nature à le favoriser. C’est donc dans l’optique de reconstituer ce lien que la diaspora gabonaise a participé à un tournoi de football organisé par l’association Jeunesse constructive « Gabon Île-de-France ».

Occasion pour le président de ladite plateforme associative de rappeler la portée de cette initiative. « Cette compétition a pour objectif d’une part, d’encourager la communauté gabonaise qui, depuis plusieurs années maintient cette discipline sportive, d’autre part, pour célébrer la sortie du confinement dans un esprit convivial », a souligné Éric Nzengue.

Ce dernier espère que cette initiative « permettra non seulement de rassembler la Diaspora Gabonaise de France mais aussi de pérenniser le lien social », a-t-il conclu. Notons que ce sont 9 équipes composées de douze joueurs et issues de diverses localités de France qui se sont inscrites pour tenter de remporter les 3 premiers prix. Il faut dire que l’année écoulée Jeunesse constructive a récompensé deux lauréats à l’issue des concours organisés avec pour but d’encourager l’entreprenariat et promouvoir la culture.