La Fondation Edenlife réceptionne un don de ses différents partenaires

Ce mardi 30 mars 2021, la Fondation Edenlife avec à sa tête Christiane Marat-Abyla a reçu un important don de matériaux de construction écologiques des mains de ses partenaires, les groupes Bolloré Transport & Logistics Gabon ainsi que Bernabé et Sotralga de la maison Yeshi Group. Un don significatif pour la fondation qui permettra d’assurer la continuité de ses activités de réhabilitation, notamment de trois maisons.

Pour marquer la célébration de la journée mondiale des droits des femmes le 08 mars dernier, les entreprises partenaires notamment 𝐁𝐨𝐥𝐥𝐨𝐫𝐞́ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐞𝐭 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧, 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞́𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞 𝐇𝐞́𝐥𝐞̀𝐧𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈𝐄, et les entreprises 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐛𝐞́ et 𝐒𝐨𝐭𝐫𝐚𝐥𝐠𝐚, représentées par 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞 𝐎𝐫𝐧𝐢𝐚 𝐎𝐁𝐎𝐔𝐍𝐆𝐎𝐔, ont tenu à accompagner la Fondation Edenlife dans la pérennisation de ses activités humanitaires en faveur des femmes démunies et élevant seules leurs enfants au Gabon.

Des tôles ondulées en aluminium offert par Sotralga à la Fondation Edenlife

En ce qui concerne ce don, le groupe Bernabé a offert brouettes, contreplaqués, pointes, lattes, chevrons, pelles, etc. Du groupe Bolloré Transport & Logistics Gabon, la Fondation Edenlife a reçu plusieurs briques en terre stabilisée, des agglos (parpaings), des lattes, des tuyaux PVC , des câbles, des planches pour ne citer que ceux-ci. De Sotralga, il s’agit essentiellement de tôles ondulées en aluminium. Un geste de solidarité qui n’a pas manqué de toucher le cœur des responsables de la Fondation Edenlife, en tête desquels sa présidente Christiane Marat-Abyla qui a tenu à remercier ses bienfaiteurs.

Photo de famille au terme de la remise don par les groupes Bolloré Transport & Logistics Gabon, Bernabé et Sotralga

Pour marquer le coup, ces généreux donateurs représentés d’ailleurs par des femmes ont tenu à réitérer leur engagement à accompagner la Fondation Edenlife dans la continuité de ses activités. Dans l’immédiat, il s’agit de la construction de 3 maisons supplémentaires pour cette année 2021, au bénéfice de trois femmes courageuses élevant seules leurs enfants.