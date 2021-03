La Fondation Edenlife livre une nouvelle maison à Akébé

Ce samedi 27 février 2021, Christiane Marat-Abyla et son équipe ont organisé la cérémonie d’inauguration de la maison numéro quatre avec succès au quartier pont d’Akébé dans le 3e arrondissement de Libreville. En effet, madame Hortense Andjouomo et ses enfants ont reçu les clés de leur nouvelle demeure des mains de la Fondatrice et Présidente d’Edenlife.

Dans le cadre de son activité de reconstruction des maisons pour les mères élevant seules leurs enfants, la Fondation Edenlife a procédé, ce samedi 27 février 2021, à la remise des clés de sa nouvelle demeure à madame Hortense à Akébé dans le troisième arrondissement de Libreville.

Cette remise des clés a été rehaussée par la présence de Joséphine Kama, doyenne de cet arrondissement qui a accompagné la fondation en y apportant une aide très importante pour cette famille, en meublant entièrement la maison.

Pour la récipiendaire, maman Hortense, c’est avec un cœur rempli de joie qu’elle a pu rentrer dans sa nouvelle demeure avec ses enfants. Elle n’a pas manqué l’occasion de remercier la Fondation Edenlife. « Je remercie du fond du cœur la fondation, c’est un nouveau départ pour moi. Je leur souhaite de continuer cette œuvre dans tout Libreville et même à l’intérieur du pays », a-t-elle déclaré les yeux pleins de larmes.

Photo de famille avec la présidente d’Edenlife Christiane Marat-Abyla, la doyenne Joséphine Kama Dabany et la famille de maman Hortense

Dans un souci d’impliquer les jeunes des quartiers où elle vient en aide aux mères élevant seules leurs enfants, la Fondation Edenlife encourage la participation de ces derniers dans la reconstruction des maisons. Ainsi, les jeunes d’Akébé ont été partie prenante dans ce projet.



Occasion également pour la fondatrice et présidente d’Edenlife, Christiane Marat-Abyla, de rappeler le bien-fondé de cette action qui s’étendra dans d’autres quartiers de la capitale et de remercier tous les donateurs de la Fondation.. « Un grand merci aux bénévoles dont les mains ont contribué à la construction de cette belle demeure et à toute l’équipe de la Fondation Edenlife. À tous nos donateurs qui nous accompagnent dans ce projet, nous vous réitérons notre reconnaissance et vous disons merci d’exister », s’est-elle exprimée.