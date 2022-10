La FEG et l’Afreaco pour une dynamisation des relations entre les entreprises gabonaises et japonaises

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 24 octobre 2022 s’est tenue au siège de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG) la cérémonie de signature d’un mémorandum d’accord (Mou) entre cette organisation patronale et l’Association japonaise pour le développement économique de l’Afrique (Afreaco). Un accord qui devrait permettre de renforcer la coopération entre les entreprises gabonaises et nippones.

C’est des mains du vice-président chargé des Relations internationales, du Numérique et de la Communication, Jean-Baptiste Bikalou et chef de la délégation nippone, Tetsuro Yano, qu’a été paraphé ce mémorandum. L’objectif de cet accord est « promouvoir les relations entre les entreprises japonaises et gabonaises ».

Ainsi, il s’agira de booster les échanges économiques entre le Gabon et le Japon à travers une collaboration étroite entre les entreprises des 2 pays dans divers secteurs d’activité comme l’agroalimentaire. « Il existe une ville au Japon qui s’appelle Ninohe. Elle a déjà accueilli la délégation gabonaise lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. L’industrie la plus importante là-bas c’est l’élevage de poules. Ainsi, nous pourrons apporter ces techniques au Gabon pour en faire bénéficier au marché local », a indiqué Tetsuro Yano.

Pour rappel, l’Association japonaise pour le développement économique de l’Afrique a été créée par des cercles politiques et financiers influents japonais en 1970 pour promouvoir la coopération économique entre le Japon et les pays africains.