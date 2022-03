La FAO tient sa 14ème réunion de l’équipe multidisciplinaire du Bureau sous-régional 

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) a ouvert depuis le 28 février dernier la 14ème réunion de l’équipe multidisciplinaire de son Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale. Une rencontre annuelle qui permet d’explorer les défis de mobilisation et d’habilitation des jeunes et des femmes d’Afrique centrale dans l’agriculture.

Une centaine de participants en provenance des 8 pays de la sous-région prennent part depuis ce 28 février à la 14e réunion de l’équipe multidisciplinaire du Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale. Censée prendre fin ce mercredi 2 mars 2022, cette rencontre porte sur le thème « libérer le potentiel de la jeunesse et des femmes pour rendre les systèmes alimentaires plus efficients, inclusifs, résilients et durables en Afrique centrale ».

Pendant 3 jours, les experts de la FAO, les représentants des gouvernements, dont les ministres en charge de l’Agriculture de la sous-région, les représentants de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), les acteurs de la société civile, entre autres, examinent les solutions et enjeux pour renforcer la résilience des systèmes alimentaires.



« Ce sera l’occasion de revoir les nouveaux enjeux, d’explorer les opportunités de partenariats et de mobilisation des ressources. Le point central est de relever avec nos partenaires les défis de mobilisation et d’habilitation des jeunes et des femmes d’Afrique centrale dans l’agriculture afin de mieux adapter et accompagner les transformations des systèmes alimentaires », a expliqué Helder Muteia, coordonnateur du Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale, représentant de la FAO au Gabon.