La FAO et la CEEAC fixent le cap pour le biennium 2022-2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 13 juin 2022, s’est tenue une rencontre entre le Coordonnateur sous régional de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique centrale Helder Muteia et le Commissaire à l’environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural (CERNADR) à la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) Honoré Tabuna. Il était question lors de cette rencontre de redynamiser l’axe de coopération entre les deux organisations mais aussi déterminer les priorités régionales pour le biennium 2022-2023.

C’est en présence des professionnels membres de l’équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale, et des experts de l’institution communautaire que s’est tenue cette séance de travail entre les représentants de ces deux institutions. Il était question au cours de cette rencontre de convenir des priorités entre la FAO et CEEAC pour leur appui conjoint aux Etats membres de l’Afrique centrale, dans les domaines agro-sylvo-pastorales et halieutiques et de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Au cours des échanges, les deux parties ont évoqué les questions liées à l’élaboration d’une stratégie régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle par la valorisation et la promotion des produits agro sylvo pastoraux et halieutiques. Un projet qui permettra la mise en place d’une réserve alimentaire stratégique en vue de prévenir des crises alimentaires causés par la crise sanitaire due à la COVID-19 et le conflit russo-ukrainien.



Par ailleurs, Helder Muteia a rappelé un certain nombre d’engagements en cours de mise en œuvre pour accompagner la CEEAC, notamment l’appui pour la réalisation de trois études préalables à la formulation par la Banque africaine de développement (BAD) du Projet régional d’appui l’entreprenariat agricole jeune en Afrique centrale (PREJAC) et l’appui au processus de reformulation de la PAC et du PRIASAN de deuxième génération.

Geneviève Dewuno

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir plus d'actualités, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'inscris