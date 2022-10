La CPG se mue en Fédération des entreprises du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au terme d’une assemblée générale qui s’est tenue ce lundi 10 octobre 2022 que la décision portant changement de dénomination de la Confédération patronale gabonaise (CPG) en Fédération des entreprises du Gabon (FEG) a été adoptée. Une nouvelle dénomination et identité visuelle, qui selon le président de cette organisation Henri-Claude Oyima a pour objectif d’aboutir « à une fédération bouillonnante, cosmopolite et innovante, qui se veut désormais facilement identifiable par tous ».

C’est en présence du premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda que s’est déroulée cette assemblée générale extraordinaire, la première du genre depuis la nomination du nouveau président de cette organisation. Au cours de cette rencontre qui s’est déroulée en deux phases il était question d’aborder un certain nombre de points liés à son fonctionnement.

Il s’agit entre autres de la feuille de route du Bureau exécutif, le changement de dénomination sociale; le changement de l’identité visuelle, la présentation de la nouvelle structure organisationnelle, le transfert du siège social et la situation financière au 31 juillet 2022. Abordant d’ailleurs le point sur la feuille de route, Henri-Claude Oyima a souligné que sa mise en œuvre avait pour objectif « d’améliorer la compétitivité et la dynamique entrepreneuriale nécessaire à la création de nouvelles opportunités de croissance inclusive ».



Une nouvelle dynamique perceptible dans la proposition de changement de dénomination et d’identité visuelle qui concorde avec la vision du nouveau Bureau exécutif consistant à rassembler et à unir les entreprises plus tôt que les patrons d’entreprises, à l’effet de construire une institution plus dynamique, plus performante, plus forte, plus inclusive. « Il vous est proposé le changement de dénomination sociale, de Confédération Patronale Gabonaise qui évoque souvent une association des seuls patrons à la Fédération des Entreprises du Gabon en abrégé « FEG » faisant ainsi ressortir une prise en compte intégrée de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise », a indiqué Henri-Claude Oyima.