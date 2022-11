La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 en diffusion sur Gabon 1ère

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un véritable ouf de soulagement que peuvent pousser les amoureux du ballon. Grâce à l’intervention du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, la chaîne de télévision publique Gabon 1ère a annoncé la retransmission de la coupe du monde 2022 prévue se dérouler du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.

En effet, c’est ce lundi 14 novembre que le membre du gouvernement a présidé une séance de travail avec la Direction générale de Télédiffusion du Gabon (TDG) avec au menu l’acquisition par notre pays des droits de diffusion de la Coupe du Monde de football. Il était question de faire un point d’étape sur le dispositif de retransmission à l’échelle nationale de cette grande messe du football.

Prévu se tenir du 20 novembre au dimanche 18 décembre 2022 cette 22ème édition de la Coupe du monde de football, compétition organisée par la Fédération internationale de football association et qui réunit les meilleures sélections nationales

En effet, l’acquisition des droits de la coupe du monde de football Qatar 2022 est selon le ministre de la Communication un don du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. Ainsi donc, la chaîne nationale Gabon 1ère, est et reste le diffuseur officiel et exclusif de la compétition dans notre pays et son mode de transmission sera désormais optimal en émettant en haute définition.