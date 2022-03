La Cosumaf dément l’information sur le recrutement d’un directeur sous-regional

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public récemment que la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) a tenu à dénoncer la diffusion sur les réseaux sociaux d’un faux document présentant les résultats d’un appel à candidature erroné, portant sur la « sélection d’un Directeur Sous-Régional » de l’institution.

En effet, selon le régulateur du marché financier en Afrique centrale ce document met en scène une prise de fonction d’un supposé « Directeur Sous-Régional, incluant des réunions avec la COSUMAF, des autorités nationales du Gabon et du Cameroun et des autorités communautaires qui pourraient être le prétexte à des tentatives d’escroquerie ou d’extorsion de fonds ».

Si ledit document est estampillé des logos de la COSUMAF et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (C.E.E.A.C.), l’institution financière assure que c’est un faux. Face à ces agissements répréhensibles, l’institution a tenu à alerter l’opinion appelant à la vigilance. « La COSUMAF invite en conséquence le public et les acteurs du marché à faire preuve de prudence et à dénoncer les auteurs de ces actes malveillants » conclut le communiqué du président de la COSUMAF Nagoum Yamassoum.