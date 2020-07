La Conasysed pour l’administration de la Fagaricine et le Covid organic aux élèves avant la reprise des cours

C’est en substance ce qui ressort de la déclaration de presse de ce jeudi 9 juillet 2020 faite par Louis Patrick Mombo, délégué général de la Convention nationale des Syndicats de l’éducation nationale (Conasysed), à leur siège sis à Awendjé dans le 4ème arrondissement de Libreville.

Appelés à reprendre les cours le lundi 20 juillet prochain soit dans une dizaine de jours, les partenaires sociaux du ministère de l’Education nationale ne semblent pas vouloir se plier à la décision gouvernementale. A l’instar du Syndicat de l’éducation nationale (Sena) qui a posé ses préalables à la reprise des cours, la Convention nationale des Syndicats de l’éducation nationale (Conasysed) entend elle aussi, obtenir des garanties avant de reprendre le chemin de l’école.

Dans sa déclaration de ce matin, Louis Patrick Mombo a exigé du ministère de l’Education nationale un chapelet de garanties avec entre autres, « l’administration d’un remède à titre préventif et curatif » pour reprendre les cours à la date fixée par le gouvernement. Pour ce faire, la Convention nationale des Syndicats de l’éducation nationale estime que des remèdes tels que « la Fagaricine, le Covid organics ou l’Apivirine » doivent être prescrits à « toute la population gabonaise en général, et aux enseignants et élèves en particulier » pour une reprise de cours dans la sérénité.

Par ailleurs, la puissante coalition syndicale n’a pas manqué d’exiger notamment le suivi du respect de toutes les mesures barrières par les populations, l’organisation du CEP, du BEPC et de tous les examens de l’enseignement technique et professionnel, et de la formation professionnelle.