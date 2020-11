La CEMAC obtient 2500 milliards pour financer ses 11 projets intégrateurs

La table ronde de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) sur le financement des projets intégrateurs qui s’est tenue du 16 au 17 novembre 2020 à Paris en France, a sans conteste connu un franc succès. En effet, au terme de cette rencontre dont l’objectif était de capter des investissements visant à assurer le financement de 11 projets prioritaires du Programme Economique Régional (PER), ce sont pas moins de 2500 milliards de FCFA qui ont été collecté.

Réunis autour d’un objectif commun axé sur le financement de projets intégrateurs en zone CEMAC, investisseurs et dirigeants se sont accordés sur l’importance d’assurer la viabilité économique à travers lesdits projets intégrateurs. Contenus dans le Programme Economique Régional (PER) de la zone, ces projets ont su capter l’attention des promoteurs qui ont sorti le chéquier.

En effet, si l’objectif était de réunir 4 milliards d’euros pour financer onze projets d’investissement intégrateurs sur une période de cinq ans avec une enveloppe de 709 millions était déjà assurée, ce sont finalement 3,8 milliards d’euros sur les 3,3 espérés, qui ont pu être collectés. Autant dire que cette Table Ronde marquée notamment par la présence du Pr Daniel Ona Ondo président de la Commission CEMAC, a connu un franc succès.

Visant à faciliter et accélérer la libre circulation des personnes, des biens et des services entre les pays de la sous région, ces 11 projets intégrateurs financés sous forme de prêts concessionnels, de dons et de partenariat public-privé, devront donc à terme permettre d’assurer « la restauration de la viabilité des finances publiques et de l’endettement » comme l’a à juste titre souligné le Pr Daniel Ona Ondo.

Ce dernier qui a plaidé lors de son allocation d’ouverture, pour un « investissement massif dans le capital humain » avec pour ambition de « restaurer une dynamique de progrès par des mesures de relance », voit donc les nombreux atouts et les nombreuses potentialités de la région, s’ouvrir aux investisseurs.