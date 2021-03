La CAN 2022 offre de grandes chances à Aubameyang et les Panthères

Discipline retrouvée. Effectif soudé. Collectif endurci et régulier. Individualités en confiance. Sélectionneur capable de faire des choix forts. Tel est le cocktail de la réussite des Panthères du Gabon ces derniers mois, qualifiées avec brio dans un groupe D qui comptait tout de même de redoutables Léopards de RDC. Désormais tournés vers le Cameroun voisin, Aubameyang et ses coéquipiers voient grandir leurs chances de médailles en janvier prochain.

17ème au classement FIFA au niveau africain et 83e au niveau mondial, les Panthères du Gabon devraient grimper progressivement au regard de leurs prestations remarquables depuis quelques mois. Entre discipline collective, effectif soudé, collectif endurci et individualités en pleine confiance à l’image d’Aaron Salem Boupendza auteur d’un but stratosphérique à l’entrée de la surface jeudi dernier, les Panthères semblent aller de mieux en mieux.

En effet, qualifiés avec brio dans un groupe D qui comptait tout de même de redoutables Léopards de RDC d’un certain Cédric Bakambu (bien qu’il ait été absent au match retour à Libreville), les « Brésiliens d’Afrique » rêvent désormais d’une couronne continentale ou au moins d’une médaille au Cameroun en janvier prochain. Il faut dire qu’avec les éliminations de l’Afrique du sud, du Kenya, du Togo, de la Zambie et celle probable de Madagascar, le Gabon peut crânement jouer sa chance.

Avec un effectif construit entre jeunesse et expérience, entre vedettes et joueurs moins connus, les poulains de Neveu éliminés en 2017 à domicile par les voisins Camerounais, sacrés champions d’Afrique au stade de l’Amitié quelques semaines plus tards, auront à coeur de briller avec l’ambition de reprendre ce trophée entre les mains des Lions Indomptables. S’il faudra compter lors de cette CAN à venir sur des équipes comme l’Egypte, l’Algérie tenante du titre, ou encore l’éternel Outsider le Sénégal, Aubameyang et les siens se sentent près.

Guidés par un Patrice Neveu arrivé sur la pointe des pieds en remplacement d’un Daniel Cousin qui aura eu beaucoup de mal à gérer son effectif, et animé comme l’a souligné Aubameyang par un esprit de revanche à prendre sur les Camerounais, les internationaux gabonais pourront également compter sur un public sous le charme pour mettre une étoile sur ce maillot Vert-Jaune-Bleu. Une étoile qui serait à n’en pas douter, une belle récompense pour cette génération dorée.