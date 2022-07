La BAD exclut l’entreprise ivoirienne ECCI pour pratiques frauduleuses

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public le lundi 25 juillet dernier que la Banque africaine de développement a annoncé l’exclusion pour 9 mois de la société ivoirienne, Entreprise de Commerce et de Construction Immobilière pour pratiques frauduleuses. Une sanction qui exclut dès lors cette entreprise des soumissions pour des appels d’offres concernant des projets financés par l’institution financière.

Selon la communication de la banque, cette entreprise « s’était livrée à des pratiques frauduleuses lors d’un appel d’offres pour les travaux d’aménagement de l’Immeuble CCIA et de la Tour B de la Banque africaine de développement ». Il faut souligner que le pot aux roses a été découvert au terme d’une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC).

A noter que les travaux d’aménagement de l’Immeuble CCIA et de la Tour B de la Banque africaine de développement visaient à permettre à la Banque d’occuper ces locaux. Face aux agissements peu orthodoxes de l’entreprise, l’institution financière a donc décidé de l’exclure pour une durée de 9 mois et ne pourra plus être éligible à participer à des appels d’offres pour des projets financés par le Groupe de la BAD.



Par ailleurs, la BAD précise qu’au terme de la période d’exclusion, ladite mesure sera levée à condition d’avoir mis en œuvre un programme de conformité à l’intégrité adapté aux directives de la Banque. Une décision qui devrait faire école pour d’autres institutions financières à l’instar de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et de Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) qui très souvent octroient des marchés sans aucune mesure coercitive, notamment en matière de contrôle des projets qu’elles financent.