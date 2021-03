La 2ème édition du Prix africain de l’intégration et de l’émergence à Dubaï dans les starting block

Du 08 au 10 avril prochain, se tiendra la 2ème édition du Prix africain de l’intégration et de l’émergence (PAIE) initié par Dubai Business Awards, une plateforme d’échanges, de réflexion, de promotion d’excellence et celle du tourisme. Un événement qui a pour ambition de valoriser et d’encourager les personnalités qui ont fait l’objet de proposition et de réflexion dans un domaine d’activité spécifique en faveur au développement d’une Afrique nouvelle. Une excellente opportunité d’affaires et de réseautage.

Organisé par la Chambre de commerce africaine de Paris (CCA) basée en France, BWIP Holding basée à Dubaï et Tunis, JACOB’S International basée aux Etats-Unis et le réseau des professionnels de la communication et de l’intégration africaine (REPCIAF) basée en Côte d’ivoire, cet événement se veut un outil pour rendre effective l’émergence et au développement d’une Afrique nouvelle. D’où le lancement de ce Prix qui réunira en seul lieu une belle brochette de dirigeants et d’hommes d’affaires qui ont brillé ces dernières années par des actions en faveur du développement du continent.

Le Prix africain de l’intégration et de l’émergence (PAIE) aura lieu à Dubaï du 8 au 10 avril. La cérémonie principale de remise de Prix aux lauréats se fera autour d’un dîner de gala. Outre la remise de Prix, il s’agira notamment de présenter des projets d’investisseurs d’urgences à des opérateurs économiques prêts à investir en Afrique et de mettre en contact direct des clients et des fournisseurs .

Véritable plateforme de promotion de la réussite africaine, tout lauréat aura droit à une demi page de publication dans le magazine PAIE Dubai 2021 qui apparaîtra deux semaines après l’événement. A côté, 6 supers prix seront décernés à des lauréats qui se seront démarqués par la pertinence et l’enjeu innovateur dans leur domaine d’activité. Plusieurs pays sont attendus à Dubaï dans le cadre de cet événement. On note, le Gabon, la Côte d’ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, la Chine, la France, la Tunisie, le Maroc, le Niger, le Liban, le Tchan, entre autres. En 2020, l’ex directeur général de l’Office des ports et rades du Gabon (OPRAG), Landry Régis Laccruche Lelabou obtenait le prix du Mérite de l’excellence professionnelle.