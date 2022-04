Koulamoutou: une bande de malfrats interceptée pour piratage des jeux de hasard

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les services judiciaires de la ville de Koulamoutou, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Lolo ont récemment procédé à l’interpellation d’un groupe d’hommes. Ces derniers, sont suspectés d’être à l’origine d’un vaste trafic de piratage de jeux de hasard électroniques, rapporte le site Gabon Review.

C’est un gros coup de filet que viennent de réaliser les éléments de la police de Koulamoutou. En effet, ces derniers ont récemment mis la main sur un groupe de présumés hackers mené par un Glenn Lekogo, plus connu sous le pseudonyme de « Melga », un agent des forces de l’ordre. La bande était spécialisée dans le piratage de jeux de hasard.

Equipés de plusieurs outils électroniques, ces derniers écumaient les machines à sous pour en dérober le contenu. C’est une dénonciation qui aura permis aux pandores d’appréhender la bande à « Melga ». Lors de leur interrogatoire, l’un des membres serait passé aux aveux non sans indiquer l’infime rôle qu’il jouait. « Moi je suis là parce que je me contente seulement du petit truc qu’ils me donnent, ça peut être un 3000 ou 5000 CFA », a-t-il déclaré.

Pour leur part, les autres membres du groupe n’ont pas reconnu les faits qui leur sont reprochés. Après leur audition par le juge d’instruction, Nigel Owayi, Glenn Lekogo et Dariche Owayi, ont été déférés à la maison d’arrêt de Koulamoutou en détention préventive. Ils vont y séjourner en attendant d’être fixé sur leur sort.