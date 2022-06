Koulamoutou: un faux capitaine aux arrêts pour avoir promis le mariage à ses conquêtes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Franck Clay Lobo, un compatriote âgé de 39 ans a récemment été interpellé puis écroué par les services judiciaires de la ville de Koulamoutou dans la province de l’Ogooué-Lolo. Ce dernier aurait arnaqué plusieurs femmes qu’il aurait séduites en se faisant passer pour un capitaine de de police et à qui il aurait promis le mariage, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés dans le département de Mulundu, notamment à Lastourville. Selon une source policière, Franck Clay Lobo avait le même modus operandi. Ce dernier commençait par séduire des femmes avec pour intention de les dépouiller. Afin de les mettre en confiance, celui-ci indiquait aux victimes qu’il était capitaine de police et le neveu d’un leader politique de la place.

Une fois ses victimes sous son charme, Franck Clay Lobo se serait fait inviter chez elles tout en leur promettant le mariage. Une fois chez elles, ce dernier se serait accaparé de leurs objets de valeur et de sommes d’argent avant de prendre la fuite. Après avoir constaté qu’elles ont été abusées, M.N, A.N et M.J.M sont allées à la brigade centre de gendarmerie de Lastourville pour porter plainte contre celui qu’elles considéraient comme « leur homme ».

Après quelques jours d’enquête, les pandores finiront par mettre la main sur le faux capitaine. Franck Clay Lobo a été présenté devant le parquet de la République près le tribunal de première instance de Koulamoutou puis placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt locale en attendant d’être fixé sur son sort. Il risque plusieurs années de prison pour usurpation de titre, abus de confiance et escroquerie.